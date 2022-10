Sơ tán khẩn cấp người dân trong vùng sạt lở ở Bình Định

Xem thêm: Vụ sạt lở núi: Đoàn xe cơ giới tiến sát khu vực nhà máy bị vùi lấp

Chiều 11-10, trao đổi với PLO, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho hay chính quyền đã sơ tán khẩn cấp bốn hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm do sạt lở tại xã An Vinh.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đường giao thông đoạn qua khu vực suối Tình Cảm thuộc xã An Quang, nằm trên tuyến giao thông độc đạo từ xã An Hòa đi các xã An Toàn, An Nghĩa.