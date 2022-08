Sơ tán khẩn cấp hàng chục người dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét

Ngày 12/8, tin từ Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã sơ tán tạm thời 9 hộ dân với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giúp người dân sơ tán ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét (Ảnh: CTV).