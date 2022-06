Sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân do sạt lở ở huyện biên giới Mường Lát

Hiện chính quyền đang gấp rút vận động, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Chính quyền sẽ sơ tán khoảng hơn 100 hộ đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua và sáng nay (07/6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 06/6 đến 08h ngày 07/6 như: Sơn La 196.8mm, Tân Lạc (Hòa Bình) 138.6mm, Mai Châu (Hòa Bình) 126mm, Kim Bảng (Hà Nam) 125.4mm, Quan Hóa (Thanh Hóa) 167mm,… Dự báo trong ngày hôm nay (07/6), ở khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ đêm nay đến sáng 09/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).