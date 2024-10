So sánh Toyota Yaris Cross V với Xforce Exceed, Creta 1.5 đặc biệt, Seltos Delux

Toyota Yaris Cross hiện đang là một trong những đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam, trực tiếp đối đầu với Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Kia Seltos. Tính đến hết tháng 8/2024, Yaris Cross đã đạt tổng doanh số 5.919 xe, giúp mẫu xe này đứng thứ hai trong phân khúc. Tuy nhiên, dù có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, Yaris Cross vẫn xếp sau Mitsubishi Xforce, mẫu xe dẫn đầu với 8.142 chiếc bán ra. Đứng ở vị trí thứ ba là Hyundai Creta với 4.113 xe, tiếp tục duy trì sự hiện diện ổn định trên thị trường. Kia Seltos, mặc dù có doanh số với 3.572 xe, nhưng lại đang bị các đối thủ vượt mặt, cho thấy sự cạnh tranh trong phân khúc B-SUV ngày càng khốc liệt. Điều này phản ánh rõ sự dịch chuyển trong thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam, khi các mẫu xe mới như Yaris Cross và Xforce dần chiếm ưu thế nhờ vào sự mới mẻ trong thiết kế và trang bị công nghệ tiên tiến. Giá bán Yaris Cross V Xforce Exceed Creta 1.5 đặc biệt Seltos Deluxe 650 triệu đồng 640 triệu đồng 650 triệu đồng 639 triệu đồng Trong phân khúc B-SUV với mức giá tương đồng, 4 mẫu xe gồm Toyota Yaris Cross V, Mitsubishi Xforce Exceed, Hyundai Creta 1.5 đặc biệt và Kia Seltos 1.5 Deluxe đều đưa ra những lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng. Cả bốn mẫu xe đều có giá dao động trong khoảng từ 639 triệu đến 650 triệu đồng, nhưng mỗi xe lại nổi bật với những tính năng riêng biệt. Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật Yaris Cross Xforce Creta Seltos Kích thước dài x rộng x cao (mm)

4.310 x 1.770 x 1.655

4.390 x 1.810 x 1.660

4.315 x 1.790 x 1.660

4.365 x 1.800 x 1.645

Chiều dài cơ sở (mm)

2.620

2.650 2.610

2.610 Khoảng sáng gầm (mm)

210 219 200

190

Bán kính vòng quay (mm)

5.200 5.200 5.200 5.300 Lốp, la-zăng

215/55R18

225/50 R18

215/60R17

215/60R17

Về phần kích thước thông số kỹ thuật, chúng ta có thể so sánh 4 mẫu xe Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Kia Seltos như sau: Toyota Yaris Cross có chiều dài tổng thể nhỏ hơn so với các đối thủ, chiều rộng và chiều cao cũng thấp hơn một chút. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của Yaris Cross khá tốt, tạo không gian bên trong xe thoải mái cho người ngồi. Mitsubishi Xforce có kích thước tổng thể lớn nhất trong số bốn mẫu xe, đặc biệt là chiều dài và chiều rộng. Chiều dài cơ sở 2.650 mm cũng là lớn nhất, điều này có thể mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn cho hành khách và khoang hành lý. Hyundai Creta có chiều dài gần như tương đương với Yaris Cross nhưng rộng hơn một chút. Chiều dài cơ sở của Creta là 2.610 mm, ngắn hơn so với Yaris Cross và Xforce, có thể ảnh hưởng đến không gian nội thất, nhưng vẫn đủ thoải mái cho nhu cầu sử dụng phổ thông. Kia Seltos có kích thước tổng thể tương đối lớn, chiều dài gần với Xforce, nhưng chiều cao thấp nhất trong số bốn mẫu xe. Chiều dài cơ sở 2.610 mm tương tự như Creta, tạo ra một không gian nội thất vừa đủ nhưng không rộng rãi bằng Xforce. Thiết kế ngoại thất Cả bốn mẫu xe Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce Exceed, Hyundai Creta và Kia Seltos đều sở hữu thiết kế hiện đại, năng động và trẻ trung, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là các khách hàng trẻ có gia đình nhỏ mong muốn tìm kiếm một chiếc SUV phong cách. Toyota Yaris Cross V mặc dù có thiết kế đơn giản, tuy nhiên những đường nét góc cạnh sắc sảo, kết hợp với lưới tản nhiệt lớn, đèn LED hiện đại và dải đèn ban ngày nổi bật lấy cảm hứng từ những mẫu xe sang Lexus. Xe còn mang đậm phong cách SUV đô thị với vẻ ngoài thể thao, trẻ trung, năng động, thu hút sự chú ý của giới trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mitsubishi Xforce Exceed, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, bứt phá. Được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Mẫu Xforce có phần đầu xe hiếu chiến, đường nét thân xe thể thao và bộ mâm xe hợp kim kích thước lớn. Mẫu xe này được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài nam tính và đầy cá tính, phù hợp với những người yêu thích sự mạnh mẽ và phong cách phiêu lưu. Hyundai Creta 1.5 đặc biệt với phong cách thiết kế Sensuous Sportiness thể hiện qua những đường nét mềm mại uyển chuyển. Lưới tản nhiệt cụm đèn LED hai bên tựa như cánh chim, ảnh hưởng từ người đàn anh Tucson. Thiết kế này giúp mẫu xe nhà Hyundai thu hút được cả đối tượng khách hàng trẻ tuổi lẫn những gia đình yêu thích phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn đầy đủ sự hiện đại. Kia Seltos 1.5 Deluxe mang lại vẻ đẹp cân đối giữa sự thanh lịch và sự năng động. Đầu xe với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng của Kia kết hợp với cụm đèn pha LED sắc sảo, mang lại vẻ ngoài cá tính. Seltos cũng có thiết kế thân xe với các đường nét mạnh mẽ, tạo ra một diện mạo trẻ trung, thể thao. Nhìn chung, cả bốn mẫu xe đều không chỉ chú trọng đến tính thẩm mỹ mà còn thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết thiết kế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Việt về một chiếc SUV vừa hiện đại vừa phong cách. Tiện ích ngoại thất Tiện ích Yaris Cross V

Xforce Exceed

Hyundai Creta 1.5 đặc biệt

KiaSeltos Deluxe

Đèn chiếu xa

LED LED

LED

Halogen projetor

Đèn chiếu gần

LED LED

LED

Halogen projetor

Đèn ban ngày

LED LED

LED

Halogen

Đèn sương mù

LED LED

Halogen Đèn pha tự động bật/tắt

Có Không có

Có Không có Đèn pha tự động xa/gần

Có Không có

Không có

Đèn hậu

LED LED LED

Halogen

Đèn phanh trên cao

LED LED LED

Gương chiếu hậu

Gập tự động Chỉnh điện Chỉnh điện, gập điện

Chỉnh điện

Ăng ten vây cá

Có Có

Có Có Toyota Yaris Cross V hiện dẫn đầu về số lượng các tiện ích ngoại thất đầy đủ nhất. Theo sau là Hyundai Creta 1.5 phiên bản đặc biệt, Mitsubishi Xforce Exceed và cuối cùng là Kia Seltos Deluxe. Thiết kế nội thất Bước vào bên trong nội thất, mỗi mẫu xe đều sở hữu những đặc điểm thiết kế nội thất độc đáo, mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện nghi cho người dùng. Nội thất Yaris Cross V Toyota Yaris Cross V thu hút người dùng với nội thất được chăm chút tỉ mỉ, nổi bật với thiết kế mặt tap-lo 2 tầng cùng không gian rộng rãi. Chất liệu cao cấp được sử dụng, với ghế bọc da mềm mại, mang lại cảm giác êm ái và sang trọng cho mọi hành khách. Màn hình trung tâm 10,1 inch nổi bật, tích hợp đầy đủ các tính năng thông minh như Apple CarPlay và Android Auto. Một điểm nhấn đáng chú ý là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, cung cấp thông tin rõ ràng, người trung tuổi dễ sử dụng. Không gian bên trong xe rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế thứ hai và cốp sau, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài. Nội thất Mitsubishi Xforce Exceed Khác biệt với Yaris Cross V, Mitsubishi Xforce Exceed lại có không gian nội thất khiêm tốn hơn. Mẫu xe này sử dụng bảng điều khiển 8 inch, trong khi đồng hồ thông số kỹ thuật là kiểu Analog bán điện tử. Tuy vậy, Xforce Exceed vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế hợp lý, giúp người lái dễ dàng thao tác. Khoang nội thất rộng rãi và thoải mái với ghế ngồi ôm sát cơ thể và khả năng điều chỉnh linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của từng hành khách. Nội thất Hyundai Creta 1.5 đặc biệt Hyundai Creta 1.5 đặc biệt là một trong những mẫu SUV được yêu thích nhờ thiết kế nội thất tinh tế và sang trọng. Vật liệu da cao cấp mềm mại tôn lên sự đẳng cấp của không gian cabin. Màn hình giải trí 10,25 inch sắc nét, giao diện tiếng Việt cùng khả năng kết nối linh hoạt, mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho hành khách. Bảng đồng hồ thông số kết hợp giữa Analog và digital 3,5 inch. Không gian bên trong Creta cũng được đánh giá là rộng rãi, với chiều cao trần xe thoải mái, cho phép người ngồi cao trên 1m75 có nhiều không gian trên đầu. Nội thất Kia Seltos Deluxe Kia Seltos Deluxe nổi bật với nội thất sang trọng và trẻ trung. Ghế bọc da kết hợp với các chi tiết trang trí bằng nhựa mềm mại tạo cảm giác ấm cúng và hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình 10,25 inch, cùng với bảng đồng hồ thông số kỹ thuật 4,2 inch liền khối, tương tự như trên các mẫu xe sang. Không gian bên trong Seltos khá thoải mái, với hàng ghế sau có thể gập lại linh hoạt, mở rộng dung tích chứa đồ, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của gia đình. Tiện ích nội thất Tiện ích Yaris Cross V Xforce Exceed Hyundai Creta 1.5 đặc biệt Kia Seltos Deluxe

Chất liệu bọc ghế

Da Da Da Da Điều chỉnh ghế lái Điện Chỉnh tay

Chỉnh tay

Cơ

Điều chỉnh ghế phụ

Cơ Cơ

Cơ Cơ

Bảng đồng hồ thông số Kỹ thuật số Analog Analog kết hợp digital 3.5 inch

4,2 inch điện tử

Hàng ghế thứ hai

Gập phẳng

Gập phẳng

Gập phẳng

Gập phẳng

Điều hoà

Tự động

Tự động, 2 vùng độc lập

Tự động

Tự động 2 vùng

Màn hình giải trí

Cảm ứng 10,1 inch

Cảm ứng 8 inch

Cảm ứng 10,25 inch

Cảm ứng 10,25 inch

Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Có Có Có Có Kết nối Apple CarPlay và Andoid Auto

Có

Có

Có

Có

Ra lệnh giọng nói

Có Có

Có Không Đàm thoại rảnh tay

Có Có

Có Có

Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM, AUX

Có Có

Có

Có

Hệ thống loa

6 loa

Có 8 loa Bose

6 loa

Nút bấm tích hợp trên vô-lăng Có Có Có

Có

Chìa khoá thông minh

Có Có

Có

Có

Khởi động nút bấm Có Có

Có

Có

Khởi động từ xa Không Không

Không

Có Sạc không dây Có Không Không

Không Cửa gió hàng ghế sau Có

Có

Có

Có Bệ tỳ tay hàng ghế trước và sau

Có

Có

Có

Có

Đèn viền nội thất (ambient light)

Có Không

Không

Không

Dựa trên bảng tiện ích phía trên, có thể thấy Toyota Yaris Cross V là mẫu xe vượt trội nhất với nhiều tính năng nổi bật. Theo sau lần lượt là Hyundai Creta 1.5 phiên bản đặc biệt và Mitsubishi Xforce Exceed, trong khi Kia Seltos Deluxe xếp ở vị trí cuối cùng. Vận hành Thông số Yaris Cross V Mitsubishi Exceed Hyundai Creta 1.5 đặc biệt Kia Seltos Deluxe Động cơ 2NR-VE

1.5 MIVEC

SmartStream G1.5

SmartStream 1.5L

Dung tích (cc)

1.496

1.5 1.497 1.497

Công suất (Nm)/vòng tua (vòng/phút)

105/6.000

104

115/6.300

113/6.300

Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 138/4.200

141

144/ 4.500 144/4.500

Hộp số

Số tự động vô cấp kép/D-CVT

CVT Số tự động vô cấp/IVT CVT Hệ dẫn động

Dẫn động cầu trước/ FWD

Dẫn động cầu trước/ FWD

Dẫn động cầu trước/ FWD

Dẫn động cầu trước/ FWD

Lẫy chuyển số sau vô lăng Có Không Không

Không

Hệ thống treo phía trước McPherson McPherson

McPherson

McPherson

Hệ thống treo sau Thanh dầm xoắn

Thanh dầm xoắn

Thanh cân bằng

Thanh cân bằng

Hệ thống phanh Đĩa 4 bánh Đĩa 4 bánh

Đĩa 4 bánh

Đĩa 4 bánh

Tất cả các mẫu xe này đều được trang bị động cơ 1.5L kết hợp cùng hộp số vô cấp, với công suất và mô-men xoắn không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, Yaris Cross V hơn các đối thủ ở chi tiết có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Hệ thống treo và hệ thống phanh của các xe cũng tương đồng, do đều được thiết kế chủ yếu để phục vụ nhu cầu của gia đình và sử dụng trong môi trường đô thị. An toàn Công nghệ Yaris Cross V Xforce Exceed Creta 1.5 đặc biệt Seltos Deluxe Chống bó cứng phanh

Có Có Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp

Có Có Có Có Phân phối lực phanh điện tử

Có Có Có Có Cân bằng điện tử

Có Có Có Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường)

Có Có Có Không Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Có Có Có Có Hỗ trợ đổ đèo

Không Không Không Không Cảnh báo điểm mù

Có Không

Không

Không

Cảm biến phía trước Có Không Không Có Cảm biến lùi

Có Không

Có Có Camera lùi

Có

Có

Có

Có

Camera 360

Có Không Không Không Cảnh báo chệch làn đường

Có

Không Không Không Hỗ trợ giữ làn

Có Không Không Không Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi

Có Không

Không Không Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix

Có Không

Có Có Cảm biến áp suất lốp

Có

Không Có

Có

Cảnh báo tiền va chạm

Có

Không Không Không Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control)

Có

Không

Không

Không

Ga tự động Cruiser Control Có Không Có Không

Số túi khí 6 4 6 2 Toyota Yaris Cross V hiện đang dẫn đầu về số lượng công nghệ an toàn so với 4 mẫu xe trong cùng phân khúc, nhờ được trang bị đầy đủ hệ thống ADAS tương tự phiên bản Hybrid. Với mức giá 650 triệu đồng, Yaris Cross V là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên các tính năng an toàn hiện đại trên xe.