So sánh Omicron và Delta, giới khoa học Đan Mạch phát hiện điều đáng lo ngại

Kể từ khi phát hiện biến thể Omicron vào tháng 11, các nhà khoa học trên thế giới đã chạy đua để tìm hiểu xem biến thể này có gây bệnh nhẹ hơn không và tại sao nó dễ lây lan hơn Delta.



Một virus có thể dễ lây lan hơn vì một số lý do, chẳng hạn như thời gian tồn tại trong không khí, khả năng bám vào tế bào hoặc trốn tránh hệ thống miễn dịch của cơ thể.



Để tìm hiểu nguyên nhân, các nhà khoa học Đan Mạch đã nghiên cứu gần 12.000 hộ gia đình Đan Mạch vào giữa tháng 12. Họ phát hiện ra rằng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 2,7 đến 3,7 lần so với biến thể Delta trong số những người Đan Mạch đã được tiêm vaccine COVID-19.



Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen, Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Viện Huyết thanh Statens (SSI) Đan Mạch.



Nghiên cứu cũng cho thấy Omicron trốn tránh khả năng miễn dịch từ vaccine tốt hơn, và chính điều này khiến nó lây lan nhanh hơn.



Các nhà nghiên cứu cho biết: "Những phát hiện của chúng tôi xác nhận rằng sự lây lan nhanh chóng của Omicron chủ yếu có thể là do khả năng trốn tránh miễn dịch chứ không phải là sự gia tăng khả năng lây truyền".



Nghiên cứu vẫn chưa được bình duyệt.



78% người Đan Mạch đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ trong khi gần 48% trong số đó đã được tiêm liều tăng cường. Cứ 10 người Đan Mạch thì 8 người đã được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech.



Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người được tiêm vaccine tăng cường ít có khả năng truyền virus hơn những người không được tiêm, bất kể là biến thể nào.



‘Đưa chúng ta thoát khỏi đại dịch’



Mặc dù dễ lây lan hơn, nhưng biến thể Omicron dường như gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn, giám đốc kỹ thuật của SSI, Tyra Grove Krause, nói với báo chí tuần trước.



Bà Krause nói: "Mặc dù Omicron vẫn có thể gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng nó nhẹ hơn so với biến thể Delta". Nguy cơ nhập viện của Omicron chỉ bằng một nửa so với Delta, bà Krause nói thêm.



Trong tổng số 93 người nhập viện do nhiễm Omicron vào cuối tháng 12, chưa đến 5 người phải nằm đơn vị chăm sóc đặc biệt, theo dữ liệu của Đan Mạch.



Bà Krause nói thêm: "Đây có thể là điều sẽ đưa chúng ta thoát khỏi đại dịch, để làn sóng này trở thành làn sóng cuối cùng của COVID-19".



Tuần trước, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) công bố kết quả nghiên cứu cho thấy nguy cơ nhập viện của biến thể Omicron bằng khoảng 1/3 so với biến thể Delta.



Các nhà khoa học Nam Phi mới đây cũng cho biết Omicron không thể trốn thoát hàng phòng thủ thứ 2 của hệ miễn dịch.