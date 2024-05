So sánh lợi ích sức khỏe giữa trà chùm ngây và trà xanh

Cả trà xanh và trà chùm ngây đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Hồng Diệp

Lợi ích của trà chùm ngây

Nhà dinh dưỡng lâm sàng Abhilasha V - Trưởng khoa dinh dưỡng tại Tập đoàn Bệnh viện Cloudnine (Mumbai, Ấn Độ) - cho biết: Đây là một loại đồ uống không chứa caffeine và có thể là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm loại trà thay thế cho các loại trà truyền thống có chứa caffein.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, lá chùm ngây chứa chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và vitamin C. 100 gram lá chùm ngây thô chứa 51,7 mg vitamin C. Bà Abhilasha V khẳng định, chất chống oxy hóa trong trà chùm ngây giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm căng thẳng oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.