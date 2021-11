So sánh khung cảnh đường đến 'Music Bank' của các nhóm nổi tiếng để hiểu vì sao fan NCT lại bị xem là 'fandom đầu gấu': 'Ngay cả BTS cũng không mất trật tự đến thế!'

Trong khoảng 2 ngày gần đây, cái tên NCTđã và đang được nhắc đến trên rất nhiều trang báo, cổng thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội từ Hàn Quốc đến quốc tế nhưng chẳng phải vì thành tích vẻ vang của nhóm mà vì sự vô ý thức của một bộ phận người hâm mộ. Tại những sự kiện concert chung tổ chức vào các ngày cuối tuần trước nơi NCT trình diễn cùng nhiều idol khác, các fan của nhóm đã có những hành động gây phẫn nộ khi liên tục chen lên phía trước, cản tầm nhìn những người ngồi phía sau, không tuân thủ quy định giãn cách xã hội hay thậm chí là phá rào và đẩy cả nhân viên bảo vệ.

슈퍼콘 진짜 미치셨어요~~~~??? pic.twitter.com/8NMcdlHiMh — oz (@ozx2os) October 31, 2021

Trước những tình huống khiến rất nhiều người cảm thấy bức xúc này, dư luận Hàn Quốc còn chỉ ra rằng không phải đến tận bây giờ mà từ nhiều năm trước, NCTzen đã nổi tiếng là một fandom thô lỗ và bất lịch sự. Một trong những vụ việc gây ồn ào hơn cả và khiến fandom này bị chỉ trích "lên bờ xuống ruộng" trong một thời gian dài chính là khi họ tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên đường đi đến "Music Bank" của KBS - mạnh ai nấy chạy đuổi theo idol một cách nhốn nháo đến mức va cả vào những nghệ sĩ khác.

Để chứng minh vì sao fan NCTlại bị xem "fandom phiền toái nhất Kpop" trong những năm gần đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã thử so sánh khung cảnh đường đi đến "Music Bank" của boygroup nhà SM với các nhóm nhạc nổi tiếng khác. Chỉ có các nhóm hạng A như BTS, TWICEvà Wanna One - những idolgroup sở hữu fandom hùng hậu và nhiệt tình chẳng kém (hay thậm chí là hơn) NCT, được mang ra so sánh. Nhưng rõ ràng ở các hình ảnh và video được ghi lại, có thể thấy người hâm mộ của BTS, TWICE hay Wanna One đều nghiêm túc làm theo đúng quy định của ban tổ chức, xếp hàng trật tự để chụp ảnh nghệ sĩ từ bên ngoài hàng rào và không có bất kỳ ai nhốn nháo đuổi theo idol như trường hợp của NCT.