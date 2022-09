So sánh điểm chuẩn các trường khối ngành Y Dược trên cả nước

Năm 2022, Đại học Y Hà Nội sử dụng ba phương thức để tuyển 1.170 chỉ tiêu, gồm xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế. So với năm ngoái, lượng chỉ tiêu tăng 20. Điều chỉnh nằm ở ba ngành gồm Răng Hàm Mặt (tăng 20), Kỹ thuật xét nghiệm y học (tăng 20), Điều dưỡng (giảm 20).

Ngành Y khoa cao nhất năm nay với 28,15 điểm (giảm 0,7 điểm so với năm ngoái), kế đến là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,7 điểm (giảm 0,8 điểm so với năm trước). Ngành thấp nhất - Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hoá 19 điểm (giảm 3,4 điểm so với 2021) - đây cũng là ngành điểm chuẩn giảm mạnh nhất trường.

Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, trong 6 ngành tuyển sinh, ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,3 điểm khối B00 (thấp hơn năm ngoái 0,85 điểm). Tiếp đến là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,4 điểm (giảm 1,1 điểm so với năm ngoái). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Điều dưỡng với 24,25 điểm (giảm 1,15 điểm so với năm ngoái)

Năm nay, trường tuyển 550 chỉ tiêu thông qua 3 phương thức xét tuyển: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia và xét tuyển thẳng. Trường dành 50% cho phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.