Số phận 'Lật mặt 6' của Lý Hải sau khi bị vượt mặt

Khởi chiếu khoảng hơn 1 tuần sau đó, Guardians Of The Galaxy Vol.3 với sức mạnh từ thương hiệu “tỷ đô” Marvel cũng chưa đủ để hạ bệ Lật mặt 6.

Phải tới khi Fast X (tựa Việt: Fast & Furious 10) ra rạp, dự án của Lý Hải mới chính thức “rớt đài”. Bom tấn hành động của Hollywood càn quét phòng vé Việt, thu về gần 30 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 ngày công chiếu. Trong khi đó, doanh thu Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh giảm sâu. Phim chỉ kiếm được gần 600 triệu đồng trong sáng cuối tuần 21/5. Trong khi đó, thành tích của Fast X lên tới khoảng 3,5 tỷ (gấp hơn 5,5 lần).

Lật mặt 6 bị Fast X vượt mặt.



Cách đây ít ngày, nhà sản xuất Lật mặt công bố kế hoạch “Mỹ tiến”. Theo tiết lộ, kể từ 26/5, bộ phim sẽ được chiếu tại 52 cụm rạp ở Mỹ thuộc các bang như Washington, California, Texas, Florida, Michigan, Hawaii,... Tại thị trường nước ngoài, phim có tựa đề Face Off: The Ticket of Destiny.