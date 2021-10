Số phận khác biệt của dàn diễn viên 'Boys Over Flowers' sau 12 năm

Trong năm 2013, anh chàng xác nhận hẹn hò với diễn viên Moon Geun Young và chia tay vào tháng 5 năm 2014. Song, dường như Kim Bum chưa thể vượt qua cái bóng của vai diễn So Yi Sung trong "Boys Over Flowers". Trong 2 năm gần đây, sau một thời gian không có tác phẩm nào thực sự nổi bật, Kim Bum đã có sự trở lại đầy ấn tượng với "Tale of the Nine Tailed" và "Law School".

5, Kim Joon

Kim Joon đã ra mắt với tư cách là một ca sĩ kiêm trong ban nhạc T-Max vào năm 2007. Nhóm cũng thực hiện một ca khúc OST cho "Boys Over Flowers". Sau khi T-Max tan rã vào năm 2011, Kim Joon tiếp tục tham gia các dự án phim như "Detectives in Trouble", "Endless Love" và "City of the Sun". Anh chàng nhập ngũ năm 2011 và và xuất ngũ năm 2013.

Được biết, Kim Joon đã bí mật kết hôn vào năm 2015 với người bạn gái lâu năm mà anh chàng hẹn hò trước khi debut. Mảnh ghép của bộ tứ F4 đã được làm cha khi vợ anh hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh.