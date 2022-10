Số phận của 'Anh yêu em cực'

Theo Linh Thộn, ê-kíp của rapper đáp ứng những yêu cầu Eugene Tsai đưa ra, bao gồm việc để đường link This is America, I guess và thông tin của nhà sản xuất người Canada dưới video Anh yêu em cực. Hai bên giữ liên lạc để có thể hợp tác trong tương lai.

Linh Thộn giải thích việc sử dụng beat của This is America, I guess: “Anh yêu em cực vốn là bài hát đơn thuần tôi dành cho người yêu. Tôi hoàn toàn không lường trước được nó sẽ viral đến vậy. Ý tưởng bài hát đến từ một câu nói vu vơ giữa hai người. Trong quá trình viết thành bài hát, tôi nghĩ tới bản remix This is America, I guess của anh Eugene Tsai vốn đã quá nổi tiếng. Tôi thích bản remix từ rất lâu và luôn có suy nghĩ sẽ viết một cái gì đó trên đoạn beat này”.



Anh yêu em cực của Linh Thộn xuất hiện trở lại sau khoảng một ngày biến mất.

Rapper sinh năm 1997 cho biết thêm: “Tôi nghĩ quá đơn giản rằng muốn sử dụng nguyên bản beat cũ với mong muốn mọi người có thể nhận ra ngay đây là bản của anh Eugene. Có lẽ, câu đùa ‘Idea ăn trộm từ’ ở phần mô tả của video đã không phù hợp và khiến sự khúc mắc về bản quyền càng lên cao. Tôi hoàn toàn thừa nhận đây là thiếu sót của tôi. Càng sai sót hơn khi ngay từ đầu, tôi không liên lạc trực tiếp với anh Eugene Tsai để xin phép được sử dụng và làm lại beat một cách chính thức”.