Số phận chìm nổi của ngôi nhà Bá Kiến và các đời chủ nhân

“Nhà Bá Kiến” là cái tên mọi người thường dùng để gọi ngôi nhà 3 gian xây dựng theo đúng phong cách nhà truyền thống Bắc Bộ ở quê hương nhà văn Nam Cao - xóm 11, thôn 4, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Xưa, đây chính là thôn Đại Hoàng, thuộc tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, Hà Nam.

Rất nhiều người, nhiều chuyện của thôn Đại Hoàng được Nam Cao đưa vào tác phẩm, nơi ngôi làng được nhà văn đặt tên là làng Vũ Đại. Trong đó, ông Trần Duy Bính, dân làng thường gọi Nghị Bính, chính là nguyên mẫu của nhân vật Bá Kiến truyện Chí Phèo.

Đây là một trong những nhân vật nổi bật nhất của văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 nên dù ngôi nhà trải qua rất nhiều đời chủ, người ta vẫn gọi nó là nhà Bá Kiến.

Nhà Bá Kiến được xây dựng vào năm Giáp Thìn (1904) trên khuôn viên rộng gần 900m2. Nhà được xây dựng chủ yếu bằng gỗ lim, là một trong những công trình bề thế của địa phương thời đó.

Chủ nhân đầu tiên - người xây dựng ngôi nhà này - không phải “Bá Kiến” Trần Duy Bính mà là ông Trần Duy Hanh (thường gọi là Cựu Hanh), một lái buôn nổi tiếng giàu có ở vùng phía Nam Đồng bằng sông Hồng.

Theo các ghi chép ở địa phương, ông Cựu Hanh đã thuê mấy chục thợ mộc giỏi nghề nhất tổng Cao Đà làm ròng rã nhiều tháng mới xong.

Sau khi ông Cựu Hanh qua đời, ngôi nhà thuộc về con trai là Trần Duy Xầm. Đến đời con ông Xầm là Trần Duy Cát thì nhà bị bán đi. Số là trong một cuộc nhậu say, lại đang trong cơn khát bạc thiếu tiền, ông Cát viết giấy bán nhà cho ông Trần Duy Bính.

Sau khi tỉnh rượu, dù hối hận nhưng văn tự mua bán đã hoàn tất nên ông Cát phải ngậm ngùi dọn đi, giao nhà cho chủ mới.