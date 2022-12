Số phận chân sút ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử World Cup

Ông tham gia chính trường và được bầu làm nghị sĩ quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011. Không chỉ đứng về phe đối lập chống chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Hakan Sukur còn bị quy kết tham gia vào vụ đảo chính bất thành tháng 7-2016. Cựu tiền đạo có biệt danh "Bò mộng Bosporus" phải đưa gia đình sang Mỹ sống lưu vong do bị buộc tội "phản quốc và khủng bố", kết án vắng mặt và ra lệnh truy nã toàn thế giới.

Bố của Sukur được ra tù sau khi mắc bệnh ung thư, nhưng bị quản thúc tại gia. Mẹ của ông cũng bị chẩn đoán mắc ung thư. "Những năm vừa qua là quãng thời gian thật sự khó khăn với bố mẹ tôi. Không những thế, bất kỳ ai có liên quan đến tôi đều gặp khó khăn về tài chính" - cựu đội trưởng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ kể.

Cựu danh thủ nay trở thành tài xế Uber

Sau khi sang Mỹ sống lưu vong, Sukur từng mở quán cafe ở California, nhưng không yên ổn được lâu vì bị những đồng hương bất đồng chính kiến làm phiền. Sukur còn nhận ra bản thân tiếp tục bị cô lập sau vụ một sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ bị bỏ tù 14 tháng vì chụp ảnh selfie cùng ông. Mới nhất là việc bình luận viên truyền hình Alper Bakircigil bị sa thải do "lỡ" nhắc đến tên Hakan Sukur trên sóng truyền hình trực tiếp Wolrd Cup 2022.

Phát biểu trên tờ Welt Am Sonntag (Đức), Hakan Sukur nhấn mạnh: "Tôi mất tất cả. Erdogan tước đi của tôi sự tự do, quyền tự do ngôn luận và quyền được làm việc. Tôi chẳng làm gì sai, cũng không phải kẻ phản quốc hay khủng bố như họ cáo buộc. Vài năm nay, tôi phải làm tài xế Uber và thỉnh thoảng bán sách để trang trải cuộc sống".

Đông Linh (theo The Sun)