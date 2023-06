Số phận các dự án hạng sang giá khoảng 200 triệu đồng/m2 đình đám một thời

Lúc đầu rầm rộ, lúc sau im lìm

Giai đoạn 2018-2019, thị trường bất động sản TPHCM bắt đầu "nổi sóng" với những dự án hạng sang và siêu sang tại khu vực trung tâm quận 1. Mức giá giới thiệu lên tới 7.000-10.000 USD/m2, tương đương khoảng 160-225 triệu đồng/m2.

Một số dự án được kể đến như Alpha Hill (87 Cống Quỳnh), The Vertex Private Residences (Ngô Văn Năm), The Grand Manhattan (Cô Giang) và The Marq (Nguyễn Đình Chiểu).