Số phận bi thảm của 2 nữ danh ca hát khai mạc Olympic

Whitney Houston: Ra đi không rõ nguyên nhân

Giống như Celine Dion, mặc dù sở hữu ca khúc kinh điển nhất trong lịch sử Olympic - One moment in time nhưng nữ ca sĩ Whitney Houston cũng phải trải qua một cuộc đời đầy bi kịch.

Thời điểm Thế vận hội Mùa hè 1988 được tổ chức tại Hàn Quốc, Whitney Houston năm đó mới 26 tuổi nhưng đã được nhà sản xuất chọn hát ca khúc chủ đề. One moment in time nhanh chóng trở thành bài hit phá đảo thị trường âm nhạc thế giới.



Whitney Houston và màn trình diễn để đời tại Olympic năm 1998 (Ảnh: ACB News)

Với tài năng ca hát, cô trở thành một trong những nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới. Nữ diva có tới 6 giải Grammy cùng hàng trăm giải thưởng danh giá khác. Năm 1992, Whitney Houston quyết định lấn sân sang điện ảnh khi tham gia diễn xuất trong bộ phim The Bodyguard, Waiting to Exhale và The Preacher’s Wife.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diva nhanh chóng tụt xuống đáy đầu những năm 2000 khi cô thừa nhận lạm dụng ma túy. Cô cố gắng trở lại làng giải trí với album I Look to You hồi năm 2009.