Số người thiệt mạng do bão Trà Mi tại Philippines tiếp tục tăng

Số người chết do bão Trà Mi tại Philippines tiếp tục tăng trong ngày 27/10 khi giới chức nước này cho biết ít nhất 136 người đã thiệt mạng, 36 người vẫn mất tích. Nhân viên cứu hộ và người dân đưa một nạn nhân của trận lở đất do bão Trà Mi ở tỉnh Batangas (Ảnh: Reuters). Ngày 27/10, lực lượng cứu hộ ở Philippines vẫn đang tích cực tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích do bão Trà Mi. Các nhân viên cứu hộ đã lặn xuống một hồ nước và tiếp cận những ngôi làng biệt lập để tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, số người thiệt mạng riêng tại tỉnh Batangas bị ảnh hưởng lớn nhất ở phía nam Philippines đã tăng lên 55 (tính đến ngày 27/10), cảnh sát trưởng tỉnh Jacinto Malinao nói với hãng tin AFP. Cảnh sát tại khu vực Bicol, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền trung Philippines, cũng ghi nhận 38 trường hợp tử vong, chủ yếu là do đuối nước. "Chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều cuộc gọi hỗ trợ và đang cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt", cảnh sát trưởng khu vực Bicol Andre Dizon nói. "Hy vọng sẽ không có thêm trường hợp tử vong nào nữa". Cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và một đội lặn biển đã tìm kiếm và cứu sống một gia đình gồm 7 người tại Hồ Taal ở Batangas trong ngày 27/10. Hầu hết các trường hợp tử vong ở Batangas được cho là do lở đất. Hơn 20 thi thể đã được đưa ra khỏi đống bùn, đá tảng và cây đổ, trong khi cảnh sát cho biết ít nhất 20 người khác vẫn mất tích. Bão Trà Mi đổ bộ vào Philippines ngày 24/10. Đây là một trong những cơn bão cướp đi sinh mạng của nhiều người nhất tại quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Theo thống kê của cơ quan thảm họa quốc gia Philippines, ngoài số người thiệt mạng và mất tích, bão Trà Mi đã buộc khoảng 560.000 người phải di dời. Hàng trăm ngôi làng ở miền Bắc Philippines chìm trong biển nước. Hơn 5,7 triệu người ở 16 vùng bị ảnh hưởng, cùng thiệt hại cơ sở hạ tầng ước tính lên tới 825 triệu peso (khoảng 14 triệu USD), trong khi thiệt hại về nông nghiệp là hơn 1,43 tỷ peso (24,5 triệu USD). Giới chức Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa đối với 84 thành phố và thị trấn.