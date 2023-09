Số liệu nhảy múa, nghìn tỷ 'bốc hơi': Sức khoẻ doanh nghiệp ra sao sau soát xét?

Lợi nhuận bốc hơi, DN từ lãi thành lỗ

CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland (NVL) do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023. Theo đó, doanh nghiệp xuất hiện khoản lỗ ròng sau thuế hơn 1.090 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng thêm hơn 480 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Nguyên nhân được đưa ra là do Novaland trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của kiểm toán.

Theo Novaland, sau gần một năm đầy khó khăn và biến động của nền kinh tế, thị trường bất động sản trong nước có những điểm sáng mới trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, việc các tổ chức tài chính thắt chặt chính sách tín dụng bất động sản cùng niềm tin thị trường chưa kịp hồi phục tiếp tục là rào cản lớn khiến dòng thanh khoản của Novaland chưa thực sự ổn định như kỳ vọng. Điều này, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty bị giảm trong báo cáo tài chính bán niên.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch cũng vừa báo lợi nhuận giảm hơn 800 tỷ đồng sau kiểm toán. Ông lớn ngành xây dựng từ lãi hơn 100 tỷ trong báo cáo tự lập chuyển sang lỗ ròng hơn 700 tỷ đồng trên báo cáo tài chính kiểm toán bán niên.

Nhiều chỉ tiêu kinh doanh chính của Xây dựng Hòa Bình cũng giảm so với báo cáo công bố trước đó. Doanh thu của HBC giảm gần 30 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính sau kiểm toán giảm hơn 72 tỷ đồng.

Theo Hòa Bình, lợi nhuận giảm sau soát xét chủ yếu do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản tại công ty mẹ.