Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền Đại học College London (Anh), cho biết, tỷ lệ nhập viện và tử vong vì Omicron ở Nam Phi dường như thấp hơn so với các đợt dịch Covid-19 trước đây.



Phân tích mới cho thấy tỷ lệ nhập viện ở Nam Phi có thể đã giảm tới 91% so với mức tăng đột biến trước đó, trong khi tỷ lệ tử vong có thể giảm 2/3.

Giáo sư Balloux nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bắt đầu có dữ liệu tốt từ Nam Phi. Tỷ lệ người nhập viện do nhiễm bệnh, thấp hơn nhiều so với các đợt trước. Một số ước tính lạc quan là thấp hơn 90%”.



"Có vẻ như khi nhập viện, mọi người ít có nguy cơ tử vong. Có thể có nhiều lý do khác nhau nhưng điều này khá ngoạn mục”.



Tuy nhiên, Giáo sư Balloux cảnh báo rằng còn quá sớm để nói rằng đây sẽ xu hướng diễn ra ở các quốc gia khác như Vương quốc Anh.



Hiện tại, số ca Covid-19 ở Anh đang tăng vọt. Số bệnh nhân nhiễm Omicron cũng nhân lên nhanh chóng với 25.000 ca, 7 người tử vong.



Trên thế giới, đã có khoảng 90 nước xuất hiện ca Omicron. Những nước đang ghi nhận số ca bệnh nhiều là Nam Phi, Anh, Na Uy, Đan Mạch. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, nhiều nước cũng có số ca mắc Omicron lớn nhưng chưa được xét nghiệm đầy đủ.



Đến nay, Omicron được đánh giá ít nguy cơ gây trở nặng hơn. Tuy nhiên, tốc độ lây lan nhanh của biến thể này có thể khiến số ca bệnh nghiêm trọng tăng nhiều, gây áp lực cho ngành y của các nước.