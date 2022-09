Sở hữu nhiều hit, Miu Lê vẫn không dám tự nhận mình là ca sĩ

"Thời điểm tôi mới vào nghề, tôi nghĩ mình hát được, diễn được nhưng so với các bạn trẻ bây giờ, tôi không là "cái đinh" gì hết. Tôi thấy may mắn vì thời mình vào nghề có ít ca sĩ", Miu Lê chia sẻ.



Miu Lê thời điểm mới vào nghề

Từng có thời điểm trong quá khứ, Miu Lê bị chê hát live kém, không đủ trình làm ca sĩ.

Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, Miu Lê thể hiện ca khúc Yêu Là Tha Thứ do chính Only C sáng tác đã nhận những lời nhận xét không mấy tốt đẹp từ ban giám khảo.

Nhạc sĩ Dương Cầm bất ngờ chia sẻ: "Với những bài hát tầm thường và giọng hát không đạt được mức độ cơ bản thì tôi không xem Miu Lê là ca sĩ. Miu Lê không đủ trình độ để được gọi là ca sĩ. Tôi xem Miu Lê là diễn viên, chứ không xem cô ấy là ca sĩ".