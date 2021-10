Sở hữu đôi môi hồng mọng như Kylie Jenner, không khó!

Dưỡng môi thường xuyên cũng là cách giúp bạn duy trì vẻ tươi trẻ.

-Bột nghệ + sữa:Nghệ được biết đến nhiều trong việc điều trị sắc tố. Trong khi đó, sữa giúp làm mềm môi.Trộn 1 thìa sữa với ½ thìa bột nghệ thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa nhẹ nhàng lên môi trong vòng 5 - 10 phút. Rửa sạch bằng nước ấm và sau đó thoa một lớp dưỡng ẩm để lưu giữ các đặc tính tốt.

- Lá bạc hà chanh: Hỗn hợp này giúp bạn tạm biệt đôi môi khô và chào đón đôi môi mềm mại, ngậm nước, hồng hào hơn.Trộn 5-6 lá bạc hà đã nghiền nát cùng với vài giọt mật ong và 2-3 thìa cà phê nước cốt chanh, sau đó thoa hỗn hợp lên môi, lau sạch bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể thực hành phương thuốc này 3 ngày một lần.

