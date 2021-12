Sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ BID Residence với vốn ban đầu từ 550 triệu đồng

Your browser does not support the audio element.

Giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng

Trái ngược với một số ngành đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh như du lịch, thương mại dịch vụ thì bất động sản đang có những tín hiệu khả quan khi vốn đăng ký từ đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn đạt hơn 2,6 tỷ USD trong năm 2021. Việt Nam vẫn được đánh giá có vị thế tốt để thu hút FDI vào ngành này.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, giá trị bất động sản không giảm phản ánh nhu cầu thị trường vẫn cao. Theo các chuyên gia bất động sản, nguyên nhân khiến giá nhà đất tiếp tục tăng trong đại dịch Covid-19 là nguồn cung khan hiếm, nhu cầu đầu tư vào bất động sản lớn. Trong những năm gần đây, các dự án bất động sản được xây dựng nhiều để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, mỗi bất động sản mang bản sắc riêng và có những tiện ích, giá trị khác biệt hướng tới trải nghiệm của khách hàng. Từ đó các bất động sản được mua bán với thanh khoản cao làm giá trị bất động sản tăng mạnh.