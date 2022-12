Sổ hộ khẩu giấy sắp hết hiệu lực, 'lộ' nhiều thách thức

Theo luật, từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp sẽ không còn giá trị. Đại diện Bộ Công an cho biết tổ chức thu thập, cập nhật hơn 100 triệu dữ liệu dân cư (dữ liệu đã được "làm sạch" hơn 96%); thực hiện cấp hơn 70,2 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip.

Ủy ban Pháp luật đã tổ chức đoàn công tác để khảo sát, làm việc trực tiếp tại 3 Bộ (Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường) và 4 tỉnh, thành (Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Thái Nguyên).

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; trong đó hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú.

Đại diện Bộ Công an bày tỏ, cần phải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp. Hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng về hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn để phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, cơ sở dữ liệu hộ tịch đã sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ các dữ liệu, thông tin để tạo thuận lợi cho người dân.

Bộ Tư pháp đã chủ động xây dựng và hướng dẫn các địa phương tái cấu trúc quy trình thực hiện trực tuyến 3 dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: Đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử theo hướng cho phép sử dụng dữ liệu công dân, bao gồm dữ liệu về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư thay thế việc nộp/xuất trình thành phần hồ sơ là giấy tờ chứng minh nơi cư trú.