Sợ hãi bé gái đứng chơi trước nhà bị khỉ hoang lôi đi xềnh xệch

Phát hiện sự việc, người hàng xóm nhanh chân chạy theo giải cứu cô bé. May mắn, nạn nhân bị trầy xước trên mặt, tâm lý hoảng sợ.

Khoảnh khắc bé gái bị khỉ tấn công, lôi đi