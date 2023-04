Sở GTVT TPHCM kiến nghị xử lý nghiêm xe máy đi ngược chiều

Đồng thời, Sở GTVT cũng ghi nhận tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường khu vực trung tâm TP như đường Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn (quận 1), đường song hành phải và song hành trái Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức).

Ngoài ra, có xe máy cố tình lưu thông vượt đèn đỏ trên đường Bạch Đằng, tại giao lộ Bạch Đằng - Phan Bội Châu (quận Bình Thạnh); các loại xe tải nặng, container lưu thông vào đường cấm, giờ cấm trên đường Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức).

Theo Sở GTVT, việc lưu thông không đúng quy định như các trường hợp nêu trên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, Sở GTVT đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng liên quan xây dựng các chuyên đề xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và từng bước nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trên.