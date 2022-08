Sở GTVT TP.HCM đề nghị ‘nóng’ giải tỏa khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Lâm cũng đề nghị Ban An toàn giao thông quận Tân Bình chỉ đạo Công an quận Tân Bình, Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường xử lý tình trạng chèo kéo khách trong khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay.

Đối với Thanh tra Sở GTVT, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải tại khu vực bên trong Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Bố trí tổ công tác tuần tra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở GTVT cũng đề nghị các đơn vị cung ứng dịch vụ đặt xe công nghệ, các hãng taxi tăng cường thông tin đến đội ngũ lái xe việc đón khách thực hiện tại các làn D, D1, D2 của ga Quốc nội; ưu tiên điều phối phương tiện khu vực sân bay.