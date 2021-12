Sở GTVT Hà Nội xin điều chỉnh một đoạn tuyến metro số 4 sang đi ngầm

Your browser does not support the audio element.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có kiến nghị tới Thủ tướng Chính Phủ về đề xuất chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch trắc dọc tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4, đoạn tuyến Nam sông Hồng (trong đường Vành đai 3) từ đi trên cao thành đi ngầm.