"Sờ gáy" loạt nhà thầu thi công quốc lộ cẩu thả gây mất an toàn giao thông

Theo đó, Cục Quản lý đường bộ III đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 nhà thầu thi công tại dự án trên do không đảm bảo an toàn trong thi công, gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư thương mại và Xây dựng giao thông 1 (có địa chỉ ở Hà Nội) bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm khi thi công trên đường bộ đang khai thác bố trí cọc tiêu di động không đầy đủ theo quy định (vi phạm từ km238+200 đến km238+200 phía trái tuyến, quốc lộ 19 (QL), Ia Nan - Đức Cơ - Gia Lai).