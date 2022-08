Sợ fan Việt không hiểu, HIGHLIGHT Yoseob nhờ hẳn 'chị Google'

Trưa ngày 1/8, HIGHLIGHT (trước đây là Beast) đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh để biểu diễn cho một chương trình về Kpop. Sự kiện diễn ra vào ngày 2/8 với sự tham gia của hơn 1.000 người hâm mộ HIGHLIGHT đã đăng ký từ trước.



Fan Việt chuẩn bị để đón HIGHLIGHT ngay tại sân bay

HIGHLIGHT thân thiện vẫy chào fan Việt

Bốn thành viên HIGHLIGHT là Yoseob, Doojoon, Gikwang và Dongwoon khiến cả khán phòng sôi động hẳn lên khi đem đến hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Daydream, Fiction, Not the end, Beautiful night, Plz Don't be sad...