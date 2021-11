Số F0 tại miền Tây lại tăng cao, riêng Cần Thơ hơn 500 ca

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp đến nay là 14.200 ca. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị 3.662 ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 3.535 ca. Có 3 ca tử vong trong ngày. Hiện tỉnh đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vắc xin.

Tại An Giang, tỉnh phát hiện 527 trường hợp mắc Covid-19. Đến nay, An Giang đã có hơn 19.000 ca F0 (cao thứ 3 ở khu vực miền Tây sau Long An, Tiền Giang).

Điểm đáng mừng là tỷ lệ tiêm vắc xin của tỉnh đang tăng nhanh. Đến nay đã tiêm hơn 2,2 triệu liều.