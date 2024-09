Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu có 2 triệu, Xuyên Việt Oil nâng khống lên 219 tỷ

Theo báo cáo của Xuyên Việt Oil gửi Bộ Công Thương, số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 của công ty là 219 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền thực tế chỉ có 2 triệu đồng. VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil. Trong vụ án, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Bị can Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc, theo dõi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil) bị cáo buộc có vai trò giúp sức Mai Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngày 22/8/2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thời hạn 5 năm, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến tháng 11/2021, công ty này được Bộ Công Thương cấp lại giấy phép, thời hạn 5 năm. Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh khi chưa bị bắt. Cáo trạng chỉ ra, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG. Cụ thể, Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định về trích lập Quỹ BOG theo Thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương. Bị can trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện kết chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil theo quy định. Thay vào đó, Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân của Hạnh, để Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân. Điều này làm Quỹ BOG có số dư không đúng quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Đồng thời, Xuyên Việt Oil báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương không đúng số dư thực tế Quỹ BOG. Từ tháng 10/2016 đến 6/2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của các cơ quan quản lý, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG theo định kỳ hàng tháng và gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để báo cáo số dư Quỹ BOG. Trong đó, báo cáo số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, số trích lập trong kỳ, số sử dụng trong kỳ, số dư cuối kỳ đúng với số tiền phải trích lập theo doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư phát sinh có trong tài khoản Quỹ BOG tại thời điểm lập báo cáo. Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương tiếp tục ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương báo cáo số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng. Nhưng tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG chỉ có hơn 2 triệu đồng, trong đó có tài khoản chỉ có số dư 128 đồng. Ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil và yêu cầu Mai Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, Mai Thị Hồng Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM, ngân hàng... Bị can Hạnh không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước, với tổng Quỹ BOG là 219 tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Minh Tuệ