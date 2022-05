'Sợ đau', 'sợ xấu' khiến tỉ lệ sinh mổ tại Việt Nam tăng nhanh

Thêm vào đó do tuổi kết hôn ở phụ nữ tăng, nhu cầu sinh con giảm, mỗi gia đình chỉ có từ 1-2 con nên sản phụ và gia đình muốn sinh con theo ngày giờ, tâm lý ngại sinh con theo ngả tự nhiên, nghĩ rằng sinh mổ sẽ an toàn cho mẹ và bé hơn sinh ngả âm đạo…

ThS. BS Trần Thị Ngọc – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng tỉ lệ mổ lấy thai, do xã hội ngày càng phát triển, sản phụ có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế, sản phụ được thăm khám thai định kỳ và được phát hiện sớm các trường hợp cần can thiệp sinh mổ.

Tỉ lệ tử vong mẹ khi sinh mổ cao hơn 4 lần so với sinh ngả âm đạo. Ngoài ra bà mẹ còn gặp những nguy cơ trong mổ lấy thai như: tai biến do gây mê, gây tê, chảy máu, nhiễm trùng sau mổ, tổn thương tiết niệu, thời gian nằm viện ở sản phụ sinh mổ dài hơn, phục hồi sức khỏe chậm hơn, tăng chi phí chăm sóc y tế, sự chăm sóc cho bé và nuôi con bằng sữa mẹ cũng bị ảnh hưởng.

Về lâu dài, các sản phụ sinh mổ có thể có nguy cơ bị tắc ruột, dính ruột, ảnh hưởng đến tương lai sản khoa sau nay như tăng tỷ lệ sinh mổ lần có thai sau, tăng nguy cơ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, thai ở sẹo mổ lấy thai, …

Về phía thai nhi trẻ được sinh mổ có nguy cơ suy hô hấp tăng 2.6 lần so với trẻ được sinh ngả âm đạo, giảm khả năng miễn dịch của trẻ,…

Theo bác sĩ Ngọc, chỉ nên sinh mổ khi có chỉ định về chuyên môn, một số chỉ định như: Do thai và phần phụ của thai (ngôi thai bất thường, thai quá to (>4000g), nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, nhau bong non, sa dây rốn, thai suy...

Do mẹ có khung chậu hẹp, có vết mổ cũ trên thân tử cung (vết mổ bóc nhân xơ tử cung, vết mổ cũ mổ lấy thai từ 2 lần trở lên, …), mẹ có bệnh lý nội khoa nặng chống chỉ định với sinh ngả âm đạo,…

“Sinh ngả âm đạo mang lại nhiều lợi ích cho mẹ và trẻ sơ sinh: mẹ phục hồi nhanh, đi lại và tự chăm sóc con ngay sau sinh, tăng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, giảm tai biến so với sinh mổ, mẹ xuất viện sớm, …. Trẻ sơ sinh giảm nguy cơ chậm hấp thu dịch phổi, giảm tỉ lệ suy hô hấp sau sinh, tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, ....”, bác sĩ Ngọc nói.