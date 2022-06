Sơ cứu người co giật đúng cách

Bác sĩ Diêu Hà Lam, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) cho biết, co giật có nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng (viêm não, màng não), chấn thương sọ não, u não, động kinh… Ở trẻ nhỏ, sốt cao cũng có thể gây co giật.

Các cơn co giật thường kéo dài vài phút, ít khi lặp lại ngay sau đó. Người bệnh có thể ngã xuống đất, trợn mắt, gồng cứng người, sùi bọt mép… khiến người xung quanh hoảng hốt. Tuy nhiên, phần lớn các cơn co giật tự hết mà không cần can thiệp y tế đặc biệt.

Theo bác sĩ Lam, khi sơ cứu cho người co giật, sự bình tĩnh là quan trọng nhất. "Bình tĩnh để xử trí từng bước, không phạm phải sai lầm gây mất thời gian", ông nói.

Người đang co giật vẫn có thể tự thở được nên việc hô hấp nhân tạo không cần thiết. Nguy cơ lo ngại nhất là hít sặc có thể dẫn đến tử vong. Do đó, sau khi hết cơn co giật, đặt bệnh nhân nằm nghiêng, hạ thấp đầu và quay sang một bên. Nếu bệnh nhân bị nôn ói thức ăn, đờm nhớt cũng không hít sặc, chèn ép đường thở.