Sơ cứu đột quỵ: Nhiều sai lầm cần tránh

Sáng sớm, ông L.V.N (54 tuổi, ở TP HCM) bất ngờ bị tai biến, nằm trong nhà tắm. May mắn, ông được người nhà phát hiện. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, do nôn nóng và cũng bởi sàn nhà trơn láng nên cả người nhà và người bệnh đều trượt té. Vào tới bệnh viện (BV), sau khi các bác sĩ chụp CT kiểm tra khẩn cấp thì phát hiện ông vừa bị nhồi máu não kèm theo chấn thương sọ não. "Có thể bệnh nhân chỉ là mới biểu hiện tai biến nhẹ nhưng do sự nôn nóng, không cẩn trọng của người nhà trong lúc sơ cứu đã làm bệnh nặng thêm sau cú ngã" - một bác sĩ nhận định.