Số ca tử vong do tổn thương thận tăng vọt: Indonesia có thể truy tố 2 hãng dược

Ảnh minh họa

Giám đốc BPOM, Tiến sĩ Penny K. Lukito, thông tin, cơ quan này sẽ làm việc với cảnh sát để điều tra hai công ty nhằm xử lý hình sự do thành phần sản phẩm thuốc của họ. Tiến sĩ Penny không nêu tên hai công ty.



“Có những dấu hiệu trong các sản phẩm đó, nồng độ quá cao, rất độc và bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra tổn thương thận”, Tiến sĩ Penny nói trong một cuộc họp báo.



Các nhà chức trách Indonesia cho biết số ca bệnh và tử vong tăng đột biến từ tháng 8 đến tháng 10.



Theo Ary News, khi được hỏi tại sao mức tăng đột biến chỉ xảy ra gần đây, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin đánh giá, rất có thể do những thay đổi trong thành phần thô của thuốc. Ông cho biết chính phủ đã có dữ liệu về nhập khẩu nguyên liệu thô và sẽ chia sẻ vào thời gian tới.



Indonesia nhập hầu hết các nguyên liệu thô để sản xuất thuốc từ Ấn Độ và Trung Quốc.



Indonesia đang điều tra sự gia tăng những trường hợp tổn thương thận cấp với sự tham vấn của các chuyên gia nhi khoa và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tình trạng này tương tự ở Gambia, nơi có 69 bệnh nhi tử vong liên quan đến thuốc siro.



BPOM đã nêu tên và cấm lưu hành ba loại thuốc có chứa hàm lượng cao ethylene glycol và diethylene glycol.