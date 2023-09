Số ca mắc mới liên tục tăng, Canada phê duyệt vaccine COVID-19 mới

Vaccine Spikevax ngừa Covid-19 của Moderna. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/9, giới chức Canada đã cấp phép sử dụng loại vaccine ngừa COVID-19 được điều chỉnh để ngăn chặn biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đồng thời hối thúc trẻ từ 6 tháng tuổi và người dân tiêm mũi nhắc lại trong bối cảnh số ca mắc mới ở nước này liên tục gia tăng.

Trong tuyên bố, Bộ Y tế Canada cho biết vaccine “SPIKEVAX” đặc hiệu ngừa dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron, do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, hiệu quả và chất lượng do cơ quan này đề ra.

Bộ này khuyến nghị những đối tượng trên 5 tuổi tiêm thêm một mũi vaccine này, bất kể lịch sử tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trước đây.