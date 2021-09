Số ca mắc “đi ngang”, TP.HCM chưa đạt tiêu chí kiểm soát được dịch

Gói C nằm trong chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát do Bộ Y tế thực hiện, chứa loại thuốc không thể mua ở bất cứ đâu.

Do vậy Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngoài thuốc hạ sốt, vitamin có trong gói A, không thuốc nào người dân có thể tự mua để điều trị COVID-19.

