Số ca mắc COVID-19 thấp, ca tử vong cao: Giám đốc Sở Y tế An Giang lý giải

Trước hết, An Giang là địa phương có dân số đông (gần gấp đôi các địa phương khác), nếu tính theo bình quân trên 100.000 dân thì số tử vong An Giang cũng gần tương đồng với các địa phương khác trong khu vực.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19, An Giang không xét nghiệm tầm soát F0 diện rộng trong cộng đồng như trước đây, nên số ca F0 hiện nay có thể thấp hơn số F0 thực có trong cộng đồng. Được biết, trong thời gian tới Bộ Y tế có chủ trương đánh giá cấp độ dịch dựa trên số ca nhập viện và số ca tử vong/100.000 dân để tính cấp độ dịch ở các địa phương sẽ phản ánh thực trạng dịch đang lưu hành.

Ông có thể cho biết, các trường hợp tử vong có liên quan đến dịch COVID-19 đã được tiêm đủ vaccine COVID-19 hay như thế nào?

Theo thống kê, phân tích của Sở Y tế An Giang, các trường hợp tử vong do mắc COVID-19 trong toàn tỉnh chủ yếu ở người chưa tiêm vaccine đủ liều, người trên 50 tuổi và đa phần đều mắc bệnh nền. Cụ thể, các trường hợp tử vong do chưa tiêm vaccine chưa đủ liều chiếm tỉ lệ 75%. Kế đến trường hợp người trên 50 tuổi chiếm tỉ lệ gần 90%, và đa phần đều có bệnh nền. Vì vậy, theo khuyến cáo của Bộ Y tế người dân cần chủ động tích cực tiêm vaccine để bảo vệ mình, đặc biệt là người trên 50 tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Các ca tử vong do nhập viện, can thiệp muộn hay do các yếu tố trong điều trị? Thiết bị và nhân lực điều trị COVID-19 ở An Giang có đáp ứng với thực tế và dự báo của ngành y tế?