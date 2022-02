Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết

Thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cập nhật lần gần nhất, cho thấy Hà Nội có 323 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng.



Ngoài ra, thành phố đang điều trị cho 1.350 bệnh nhân Covid-19 ở mức độ trung bình, 646 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch (giảm 2,1% so với trung bình 7 ngày trước).



Trong đó, 553 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 26 trường hợp thở oxy dòng cao (HFNC), 23 người thở máy không xâm lấn, 42 ca thở máy xâm lấn, một bệnh nhân được lọc máu và một trường hợp phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).



Từ ngày mùng Một Tết đến nay, số ca mắc mới tại Hà Nội đang có chiều hướng tăng dần trở lại sau khoảng thời gian giảm đột ngột.



Trước đó, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cũng đã dự báo thời gian này có thể ghi nhận mức giảm "giả" do người dân về quê và sẽ tăng trở lại sau Tết. Việc phòng, chống dịch của Hà Nội đang được tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, tử vong vẫn trong giới hạn kiểm soát.



Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, thành phố hiện không còn điểm phong tỏa trên địa bàn. Toàn bộ 1.290 khu vực phong tỏa trước đó đều đã được dỡ bỏ.



Tình hình dịch tại khu vực miền Trung phức tạp



Trong ngày 7/2, Nghệ An đã vượt qua Đà Nẵng để đứng vị trí thứ 2 cả nước về số ca mắc mới với 1.247 trường hợp dương tính. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương này vượt mốc 1.000 người nhiễm nCoV sau 24 giờ trong làn sóng dịch thứ 4.



Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy Nghệ An là địa phương có số ca nhiễm nCoV tăng cao nhất so với ngày trước đó (cao hơn ngày 6/2 tới 572 ca).