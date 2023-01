Số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng đột biến

Đây là loại hình tai nạn ghi nhận sự gia tăng rõ rệt nhất so với các loại hình khác như tai nạn giao thông, đánh nhau, sinh hoạt lao động...

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày mùng 4 Tết Quý Mão cho thấy số khám, cấp cứu do tai nạn pháo hoa, pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, 377 ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ, pháo hoa trong 5 ngày nghỉ Tết (từ sáng 29 đến sáng mùng 4), tăng 52% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, 260 ca phải nhập viện, tăng 108% so với cùng kỳ.

Số ca tai nạn giảm dần, nếu từ sáng 30 đến sáng mùng 1 có 186 ca, 72 giờ tiếp theo có lần lượt 92 - 48 ca và 9 ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại.