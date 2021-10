SNSD Sooyoung lần đầu trong đời ăn kiêng vì vai diễn mới

Sooyoung xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim truyền hình Tell Me Your Wish đóng cặp cùng nam tài tử Ji Chang Wook. Trong phim, cô đảm nhận vai diễn Seo Yeon Joo – một ‘biểu tượng của sức sống’ và là một y tá luôn bị ám ảnh bởi các vấn đề sức khoẻ.

Sooyoung sinh năm 1990, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô được biết đến là thành viên của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Sooyoung đã tham gia vào các phim The Third Hospital, My Spring Day…