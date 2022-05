SNSD sau 15 năm

Tham gia chương trình Healing Camp, Yoona cho biết: "Khi quảng bá album đầu tiên Into The New World tại Dream Concert, chúng tôi đã phải trình diễn trong sự tẩy chay của khán giả. Suốt 10 phút, sân khấu tối đen, im ắng như chỗ không người. Thế nhưng cả nhóm cố gắng tập trung vào tiết mục và những ánh sáng màu hồng le lói giữa vùng tối đen”.

Những tưởng các cô gái sẽ gục ngã sau khi bị khán giả thể hiện thái độ quay lưng, thế nhưng chính sự kiện này đã trở thành động lực khiến họ có bước trỗi dậy mạnh mẽ. Một năm sau biển đen tẩy chay, nhóm tái xuất ngoạn mục với Gee - bản hit đưa SNSD lên vị thế girl group hàng đầu Kpop. Kể từ đây, sự nghiệp của nhóm nữ nhà SM không ngừng thăng tiến.

Theo Korea Times, Gee chính là ca khúc mở đường cho chuỗi thành tích đáng nể của SNSD. Sau Gee, sản phẩm của họ cứ ra mắt là thành hit. Đặc biệt, bản hit Tell Me Your Wish vào năm 2008 với tạo hình nữ thủy thủ trưởng thành, gợi cảm đã giúp các cô gái nhà SM có cú lột xác ngoạn mục, đưa tên tuổi của nhóm vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc.

Giai đoạn 2012-2013 đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của SNSD khi thử nghiệm những phong cách mới mẻ. Không chỉ ở Hàn Quốc mà truyền thông phương Tây cũng dần chú ý đến âm nhạc của họ sau khi I Got A Boy lọt vào danh sách 100 ca khúc định hình thập kỷ 2010s do Billboard bình chọn.

Bước sang năm 2014, nhóm tiếp tục có khoảng thời gian khó khăn khi các thành viên lần lượt vướng lùm xùm hẹn hò. Đặc biệt, scandal khiến SNSD có nguy cơ tan rã chính là sự rời đi bí ẩn của thành viên chủ chốt – Jessica. Tuy lý do không được tiết lộ, đa số ý kiến cho rằng việc nữ idol rời nhóm khi đang ở đỉnh cao danh vọng xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ không thể giải quyết.

Sự việc này khiến nhóm chịu tổn thất đáng kể song các thành viên vẫn tiếp tục hoạt động và cố gắng lấp đầy chỗ trống của Jessica với đội hình 8 người. Và thành công của loạt sản phẩm sau đó như Lion Heart, Party, All Night, Holiday chính là minh chứng rõ nét cho vị trí không thể thay thế của nhóm.

Năm 2021, Tiffany, Seo Hyun và Soo Young quyết định rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp hoạt động solo song họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. SNSD vẫn tiếp tục thành công với 5 thành viên dưới tên gọi mới là Oh!GG. Theo Naver, tuy không quảng bá rầm rộ, ca khúc Lil Touch vẫn trở thành hit khi đứng đầu nhiều BXH nhạc số, phá kỷ lục của loạt nghệ sĩ nhà SM.