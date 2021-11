'Snowdrop': JiSoo và Jung Hae In vừa chạm khẽ đã yêu nhau say đắm

Your browser does not support the video tag.

Teaser độc quyền của "Snowdrop"

Những ngày qua các khán giả đặc biệt fan BLACKPINK đều đang cực kỳ háo hức cho sự ra mắt của bộ phim Snowdrop. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên nữ idol đình đám Jisoo đảm nhận vai chính, cũng như sự trở lại của nam thần điển trai được yêu mến Jung Hae In.

Họ đã khiến người hâm mộ xuyến xao, phấn khích vì visual và chemistry cực ngọt ngào trong những đoạn teaser trước đây.

Với việc bộ phim sẽ chính thức lên sóng ngày 18/12, đoạn teaser mới vừa tiếp tục được tung ra cùng một lời kể đầy cảm xúc.