SMBC ‘chia tay’ Eximbank để đến với VPBank?

Thành viên của Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG) trở thành cổ đông chiến lược của Eximbank từ năm 2008.

'Cuộc đua tam mã' của các 'megabank' đến từ Nhật Bản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam cũng được hình thành ít năm sau đó, khi Mizuho Financial Group Inc (Mizuho) và Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) lần lượt trở thành cổ đông chiến lược của Vietcombank và VietinBank.

Xuất phát trước so với các đối thủ đồng hương, song, việc sa lầy trong cuộc chiến vương quyền dai dẳng và bế tắc giữa các nhóm cổ đông tại Eximbank khiến những toan tính của SMBC (thực chất là SMFG) chệch hướng.

Năm ngoái, Eximbank đạt 1.205 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 10% so với năm 2020 và chỉ hoàn thành 92,7% kế hoạch năm (dù kế hoạch này đã được điều chỉnh giảm so với kế hoạch công bố hồi đầu năm 2021). Trong khi đó, Vietcombank và VietinBank - những nhà băng do Mizuho và MUFG làm cổ đông chiến lược - đều hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra bất chấp những khó khăn của đại dịch Covid-19.