SM ra mắt nhóm nữ mới giữa lúc nội bộ lục đục, tương lai aespa ra sao?

Việc SM cho ra mắt 2 hay nhiều nhóm nhạc cùng thế hệ không phải chuyện lạ như Gen 3 có NCT ra mắt sau EXO 4 năm, Gen 2 có f(x) ra mắt sau SNSD 2 năm...

aespa đã ra mắt được 3 năm, SM cho debut nhóm nữ tiếp theo cũng không phải quá sớm. aespa có ít hoạt động và mang lại cảm giác non nớt hơn so với tuổi nghề một phần do nguyên nhân khách quan, vì ra mắt vào thời điểm dịch COVID-19 nhiều hạn chế, nay lại thêm tranh cãi nội bộ SM...

Nhưng nhóm đã xây dựng được lượng fan cứng, có hit khủng và đủ vững vàng để nằm trong top đầu thế hệ 4.

Girl group mới của SM được cho là sẽ có phong cách âm nhạc thân thiện với công chúng hơn. Một số đồn đoán cho biết nhóm nữ này sẽ theo concept teen-fresh.

Theo Tiền Phong