SM mang tiệc Halloween trở lại sau 2 năm vắng bóng nhưng Knet lại thất vọng nhiều hơn là phấn khích: EXO, SNSD 'mất tích', Red Velvet chỉ có 1 người tham dự

Khi nhắc đến những sự kiện được mong chờ nhất Kpop vào mỗi mùa Halloween, bữa tiệc thường niên của SM Entertainmentchắc chắn sẽ được rất nhiều fan nghĩ đến trước tiên. Hàng năm, dàn idol SM đều có một buổi tụ họp ấm cúng để chức một bữa tiệc Halloween, trong đó tất cả các nghệ sĩ sẽ hóa trang thành những nhân vật mà họ muốn. Qua mỗi lần tổ chức, SM còn trao giải "Best Costume of the Year" cho nghệ sĩ có bộ trang phục được đầu tư công phu và gây thích thú hơn cả. Điều này khiến các nghệ sĩ SM càng bỏ nhiều công sức để chuẩn bị cho phần hóa trang của mình vào mỗi dịp Halloween với hy vọng giựt giải "Daesang" danh giá.

Vì nhiều lý do khác nhau, tiệc Halloween thường niên của SM đã vắng bóng trong 2 năm trước đây. Thế nhưng người hâm mộ cũng không cần phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến màn comeback của sự kiện thú vị này, bởi mới đây SM đã xác nhận sẽ mang tiệc Halloween trở lại trong năm 2021. Trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của mình, SMTOWN đã chia sẻ lịch trình tổ chức "SM Halloween House" vào ngày 31 tháng 10. Dựa theo những thông tin được tiết lộ trên poster, tiệc Halloween năm nay của SM sẽ có sự góp mặt của các thành viên aespa, NCT, SHINee, Super Junior,....