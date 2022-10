SM Entertainment 'tẩy trắng' Yunho (TVXQ) thông qua TikTok Seulgi?

Vào ngày 10/10, Yunho và Irene đã cùng nhau nhảy một đoạn bài hát solo 28 Reasons của Seulgi. Video của bộ ba sau đó được đăng lên kênh TikTok chính thức của Red Velvet. Có vẻ như hai đồng nghiệp của Seulgi đang muốn giúp quảng bá ca khúc đến người hâm mộ.

Video này nhanh chóng lọt top xu hướng và thu về hàng trăm nghìn lượt thích. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với sự xuất hiện của Yunho.