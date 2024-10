Six Kings Slam: Nadal và cuộc biểu diễn của những triệu phú

Six Kings Slam với Rafa Nadal là đại sứ quy tụ những tay vợt giỏi nhất, cùng chiến lợi phẩm là tiền thưởng chưa từng có dành cho nhà vô địch. Nadal, đại sứ của 6 Kings Slam Một tuần sau khi thông báo thời điểm chia tay, Rafael Nadal xuất hiện trên sân khấu Six Kings Slam, nơi những người tham gia kiếm được hàng triệu đô la. Six Kings Slam quy tụ 6 tay vợt giỏi nhất. Ảnh: VisitSaudi Nadal (38 tuổi), Novak Djokovic (37), Carlos Alcaraz (21), Jannik Sinner (23), Daniil Medvedev (28) và Holger Rune (21) cùng phân chia chiếc bánh chưa từng có, bắt đầu từ thứ Tư vừa qua (16/10). Tiền thưởng rất cao: 1,5 triệu USD cho mỗi người khi bước vào sân. Thu nhập lên tới 6 triệu USD cho người chiến thắng cuối cùng ở chung kết vào thứ Bảy, gần gấp đôi nhà vô địch Grand Slam (3,8 triệu USD). Phía sau là Saudi Arabia. Từ lâu, quốc gia có diện tích rộng thứ 5 châu Á bước vào thế giới thể thao và quyến rũ mọi người bằng những khoản tiền khó từ chối. Bóng đá có Cristiano Ronaldo hay Neymar, golf có Jon Rahm với tiền thưởng "lót tay" hơn 540 triệu USD (500 triệu euro), giờ là quần vợt. Nadal bước vào sân khấu với 2 trận, bắt đầu tù vòng bán kết gặp Carlos Alcaraz - người vừa thắng Holger Rune 2-0 - trước khi kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp vào giữa tháng 11 tại Davis Cup. Alcaraz sẽ gặp Nadal ở bán kết. Ảnh: EFE Sự xuất hiện của Nadal ở Riyadh còn với tư cách đại sứ quần vợt Saudi Arabia. Anh được được Liên đoàn quần vợt nước này (STF) chính thức công bố hợp đồng từ tháng Giêng. Saudi Arabia đã có được điều mình mong muốn: ATP Tour hiện đang tổ chức các giải đấu chính thức ở Stockholm (Thụy Điển) và Antwerp (Bỉ), nhưng hành tinh quần vợt hiện đang hướng về Riyadh. Sân The Venue được phía chủ nhà Saudi Arabia xây dựng với 8.000 chỗ ngồi chỉ để tổ chức sự kiện Six Kings Slam. Trước đó, kể từ 2023, Saudi Arabia thành công trong việc thuyết phục ATP đưa Next Gen ATP Finals - giải đấu dành cho những tay vợt U21 xuất sắc nhất - rời thành phố Milan đến Jeddah. Họ sẽ đăng cai ít nhất đến 2027. Sực mạnh tiền bạc Kế hoạch của ATP và Saudi Arabia là tổ chức sự kiện Masters 1000 trong tương lai, giải đấu danh giá nhất, chỉ sau 4 Grand Slam. Nadal là đại sứ quần vợt Saudi Arabia. Ảnh: DAZN Với Djokovic là chủ nhân 24 Grand Slam, cùng Nadal có 22 chiến thắng, bên cạnh bộ đôi trẻ Sinner - Alcaraz, giải đấu Six Kings Slam có giá vé dao động 95-600 USD. "Giải đấu này không chỉ nhằm mục đích chiến thắng mà còn nhằm mục đích đoàn kết mọi người và tận hưởng tinh thần thể thao", Nadal tuyên bố trong vai trò đại sứ. Giải đấu Six Kings Slam ra mắt ngay trước khi anh chính thức nghỉ hưu càng tạo sức hút đặc biệt. "Đã lâu rồi tôi không thi đấu nên tôi rất mong chờ mọi thứ bắt đầu. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, bởi vì chúng ta đang nói về những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, nhưng kỳ vọng của tôi không cao lắm", Nadal nói trên DAZN. "Tôi chỉ muốn có mặt trên sân và để người hâm mộ được giải trí". Riyadh có thể chứng kiến chung kết kinh điển Nadal - Djokovic, hoặc cũng có thể là trận tranh hạng Ba. "Chúng tôi đã đối đầu với nhau nhiều lần, nên điều đó là không cần thiết", Rafa mỉm cười, nói đùa về khả năng gặp Nole. Sinner trong trận bán kết thắng Medvedev 6-0, 6-3. Ảnh: EFE Từ lâu, các tay vợt luôn đòi hỏi một phần lớn hơn trong chiếc bánh từ doanh thu Grand Slam. Saudi Arabia đang bước lên và đáp ứng điều đó. Sự kiện Grand Slam đòi hỏi 2 tuần thi đấu với 7 trận thắng để vô địch. Six Kings Slam chỉ gói gọn trong 4 ngày và 6 triệu USD. Các tay vợt đang nắm bắt những gì tốt nhất để làm phình to hơn bao giờ hết túi tiền của họ. Điều này bao gồm cả phụ nữ. Tháng Tư vừa qua, lần đầu tiên có thông báo WTA Finals tổ chức tại Saudi Arabia, với những tay vợt nữ giỏi nhất. Hợp đồng được ký kết với việc giải đấu diễn ra ở Riyadh giai đoạn 2024-2026. Trước khi các tay vợt tranh tài, người hâm mộ được nếm mói khai vị đặc biệt: Neymar vui đùa trên sân cùng Alcaraz. Giải trí và kiếm tiền, mọi người cùng vui. Lịch thi đấu bán kết Six Kings Slam 23h30 ngày 17/10: Novak Djokovic vs Jannik Sinner 01h00 ngày 18/10: Carlos Alcaraz vs Rafael Nadal