Siwon (Super Junior) tái mắc Covid-19

Super Junior gần đây đã trở lại với album thứ 11 mang tên The Road: Keep On Going cùng ca khúc chủ đề Mango vào tháng trước.

Trước đó, Choi Siwon từng mắc Covid-19 lần đầu tiên vào tháng 12/2021. Sau khi hồi phục, Siwon đã thông báo sự trở lại trên Twitter và cảm ơn các nhân viên y tế.

Theo VOV