Siu Black tái xuất showbiz, mặc giản dị đi xe ôm đến sự kiện

Siu Black mặc giản dị, đi xe ôm đến sự kiện

Thời gian qua, cuộc sống của Siu Black và gia đình gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Con trai thất nghiệp còn nữ ca sĩ không có show để đi hát. Trong khi đó bản thân cô vừa mượn một số tiền lớn để sửa lại nhà, chính vì vậy hàng tháng vẫn phải cố gắng xoay tiền để trả tiền lãi ngân hàng. Hiện tại, nữ ca sĩ đang nuôi 40 con heo ở quê nhà. Hằng ngày công việc của cô là cắt rau cho heo, phụ giúp con trông cháu.