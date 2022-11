Siu Black ngồi hát trên bàn nhậu, giọng còn nội lực như xưa?

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong phút ngẫu hứng, Siu Black đã khiến nhiều người thích thú khi hát live ca khúc My Heart Will Go On - Nhạc phim kinh điển Titanic lừng danh qua tiếng hát của nữ diva huyền thoại Celine Dion.

Dù chỉ là màn hát góp vui, thế nhưng giọng hát Siu Black vẫn nhận được lời khen ngợi từ nhiều khán giả. Sự nội lực trong chất giọng mang đậm hơi thở núi rừng có lẽ là đặc trưng bấy lâu nay của Siu Black và tới thời điểm hiện tại nữ ca sĩ vẫn giữ được cho mình điều đó.